Eren Bülbül unutulmadı

İki yıl önce Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül'ün ismi, anavatana tehlikeli yolculuğunda Naim Süleymanoğlu'na eşlik eden filo komutanının ismi olarak geçiyor. Ünlü piyanist Fazıl Say'ın bestelediği "İnsan İnsan" şarkısı da bu etkileyici anlara eşlik ediyor. "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nun 25 Ekim'de vizyona girmesi planlanıyor.