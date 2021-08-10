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Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anılıyor - Son Dakika

Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anılıyor

10.08.2021 12:14
Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anılıyor, System.String[]

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 4. yılında anılıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetlerinin 4. yılında anılıyor.

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine devam eden Bülbül'ün babası Hasan Bülbül, 2016 yılında vefat etti.

Eren, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı. Çevresinde Trabzonspor tutkusuyla tanınan Bülbül, kısa süren hayat yolculuğunda annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele etti.

Maçka kırsalında evlerinin de bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit Eren Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos'ta Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Saldırı sırasında Eren'i korumak için üzerine kapanarak siper olan 41 yaşındaki başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in adı yaşatılıyor

Eren Bülbül'ün şehadetinden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve sözler dikkati çekti. Köyünde, küçük yaşında sırtında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ile "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" sözü insanların yüreğine dokundu. Vatandaşlar, "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımına "İyi ki varsın Eren" şeklinde karşılık verdi.

Eren'in adı Trabzon'da gençlik merkezi, okul, cami, kütüphane ve tünelin yanı sıra farklı mekanlarda yaşatılıyor. Şehit Eren Bülbül'ün adı, o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine de verilerek, Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.

Maçka Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yaptırılan camiye de "Eren Bülbül Cami" adı verildi. İlçe yolu güzergahındaki bir tünele "Eren Bülbül" adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ndeki ilkokulda "Şehit Eren Bülbül" adına kütüphane ile Bekçiler mevkisinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Türk Hava Yollarının filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi, şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçağın ilk seferi de 8 Temmuz 2019'da Trabzon'a gerçekleştirildi.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Haziran 2019'da sosyal medya hesabı Twitter'da, eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

Bülbül'ün adına Somali'de "Eren Bülbül Yetimhanesi" açıldı. Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ocak 2021'de Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hizmete açıldı. Trabzon'da Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kütüphaneye de şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Yeğeninin yanı sıra çok sayıda çocuğa verilen Eren'in ismi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde hizmete alınan bir parkta da yaşatılıyor. Şehit Eren Bülbül'ün "kara lastik"leri ise Bolu'nun Gerede ilçesindeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergileniyor.

İçişleri Bakanlığı Ocak 2021'de, bu toprakların vatan içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerin ve özellikle 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen 2021 yılı ile Eren Operasyonları başlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda ilk operasyon "Eren-1 Tendürek Operasyonu" adıyla Tendürek bölgesinde gerçekleştirildi. Eren Operasyonları başarıyla devam ediyor.

Gümüşhane'den geçici görevle Trabzon'a gelen, Ankara'ya tayini çıkmasına rağmen bölgeyi sevdiği için görev süresini uzatan ve hain saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in adı, Maçka ve Gümüşhane'de yaşatılıyor.

Ortahisar-Maçka kara yolundaki bir tünele "Şehit Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik Tüneli" adı verildi. Şehit Gedik'in Gümüşhane'de görev yaptığı sırada çocuklarının eğitim gördüğü Dumlupınar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Gedik anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Bülbül ve Gedik'in kanı yerde kalmadı

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerin Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlenmişti.

Hain saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ise güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.

Eren Bülbül, Hisarcık, Şehit, Gedik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 4. yılında anılıyor - Son Dakika


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