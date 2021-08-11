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Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı

11.08.2021 15:43
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı, System.String[]

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 4'üncü yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

TRABZON'un Maçka ilçesinde, 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün 4'üncü yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Eren Bülbül'ün, şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı yürekleri dağladı.

KABRİ BAŞINDA ANILDIŞehit Eren Bülbül için ölümünün 4'üncü yıl dönümünde mezarı başında anma programı düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler Eren Bülbül'ün kabri başında dua etti, çiçekler bıraktı. İlçede Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edinildiği TRT'nin "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin çekimleri de devam ederken TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da Bülbül ailesini ziyaret etti. Mehmet Zahid Sobacı, filminde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel ve anne Ayşe Bülbül ile Eren'in mezarı başında dua okudu, gül bıraktı.'29 EKİM GÜNÜ SİNEMALARDA FİLMİMİZİ İZLEYECEĞİZ'

Merakla beklenen filmin ikinci fragmanını film ekibi ile izleyen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmin 29 Ekim'de sinemalarda olacağını söyledi. Sobacı, "Boğazlarımızı düğümleyen, yüreklerimizi dağlayan ama aynı zamanda yüreklerimizde onurla gururla taşıdığımız şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in minnetle yad edilmesi için buradayız. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Dünyanın kalp hafızasına mühürlemek için buradayız. Eren Bülbül şehit düştüğünde 11 yaşındaydı. ve hepimizden daha fazla yaşamışçasına bizlere bir şeyler öğretti. Tek bir derdi tek bir isteği vardı o da iyi anılmak. Şehidimiz Ferhat Gedik de sırf Eren'imiz hayatını kaybetmesin diye gövdesini Eren'in önüne siper edip 41 yaşında 41 kurşunla şehit düştü. Ferhat Gedik'te yaşamını vatanına, milletine adamış her türlü fedakarlığı bu uğurda görev bilmiş bir şehidimiz. Allah onlardan razı olsun. Onlar da inşallah bizlerden razı olur. Dolayısı ile bu bilinçle biz Kesişme; İyi ki Varsın Eren' projesini başlattık ve var gücümüzle çalışıyoruz. Biz filmin ilk fragmanını Eren'imizin doğum gününde yayınladık. İkinci fragmanını ise onların şehit düştükleri günün yıl dönümünde yayınlayacağız. Artık çekim aşamasının da son noktalarına geldik. İnşallah 29 Ekim günü hep birlikte sinemalarda 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmimizi izleyeceğiz" diye konuştu.


Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı

Eren Bülbül, Şehit, Gedik, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eren Bülbül, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı - Son Dakika


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