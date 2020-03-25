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Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
Zonguldak'ta faaliyet gösteren Enerji Fabrikası çalışanları sağlık çalışanlarına alkışlayarak teşekkür etti.
Zonguldak'ta faaliyet gösteren Enerji Fabrikası çalışanları sağlık çalışanlarına alkışlayarak teşekkür etti.
Korona virüsü nedeniyle öz verili şekilde çalışan sağlık çalışanlarına destek için başlatılan alkış kampanyasına destek devam ediyor. Zonguldak'ta faaliyet gösteren Eren Enerji Fabrikası çalışanları saat 21: 00'da iş yerlerinin önünde sağlık çalışanlarını alkışlayarak kampanyaya destek verdi. Eren Enerji çalışanlarının bu anlamlı hareketi ise sağlık çalışanlarından büyük takdir toplandı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:37 Kaynak: İHA
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