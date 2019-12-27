Eren Enerji Lisesi heyeti Vali Bektaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eren Enerji Lisesi heyeti Vali Bektaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Eren Enerji Lisesi heyeti Vali Bektaş'ı ziyaret etti

6 saat önce

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi heyeti Vali Bektaş'ı ziyaret etti.

Eren Enerji Lisesi heyeti Vali Bektaş'ı ziyaret etti, System.String[]

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi heyeti Vali Bektaş'ı ziyaret etti.


Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, öğretmen ve öğrencileri Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret ettiler. Okulun atölyelerinde kimya teknolojisi alanında dört ayrı kategoride üretilen temizlik malzemelerinin üretimi konusunda Vali Erdoğan Bektaş'a bilgi verdiler.


Vali Erdoğan Bektaş da okul atölyelerinde kimya teknolojisi alanında yapılan üretimden duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğretmen ve öğrencileri kutladı. Eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:45 Kaynak: İHA
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