Son Dakika Haberleri: Eren Enerji'nin uçakta beyin kanaması geçiren müdürü vefat etti
Son Dakika Güncel Haber

Eren Enerji'nin uçakta beyin kanaması geçiren müdürü vefat etti

1 saat önce

Yaklaşık 15 gün önce Ankara'dan İzmir'e uçakla seyahat ettiği esnada havada beyin kanaması geçiren Eren Enerji Liman müdürü Haydar Özkan Ege'den üzücü haber geldi.

Eren Enerji'nin uçakta beyin kanaması geçiren müdürü vefat etti, System.String[]
Yaklaşık 15 gün önce Ankara'dan İzmir'e uçakla seyahat ettiği esnada havada beyin kanaması geçiren Eren Enerji Liman müdürü Haydar Özkan Ege'den üzücü haber geldi.

Uçağın İzmir pistine inmesi ile birlikte ambulans ile birlikte acil olarak İzmir'de ameliyata alınan Haydar Özkan Ege 15 gündür İzmir'de yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Haydar Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.Tedavi gördüğü hastanede bu gün hayata gözlerini yuman Ege; Cumartesi günü Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. 58 yaşında evli ve 19 yaşında bir çocuk sahibi olan Haydar Özkan Ege'nin oğlu da Fenerbahçe basketbol takımında forma giyiyordu. Erdemir'den emekli olduktan sonra Eren Enerji'de Liman Müdürü olarak çalışmaya başlayan Haydar Özkan Ege'nin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. - ZONGULDAK
Eren Enerji, İzmir, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere aylık 2020 lira burs verilecek Taksilere kamera zorunluluğuna mahkemeden iptal kararı geldi Milli Savunma Bakanlığı: Son 3 ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi Belarus müsteşarına saldırıda dikkat çeken ayrıntı! "İki çocuğunu mermilerden korumaya çalıştı"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 13:52:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eren Enerji'nin uçakta beyin kanaması geçiren müdürü vefat etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]