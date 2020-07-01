Eren Enerji Türkiye'de "Sıfır Atık" belgesi alan ilk termik santral oldu

Zonguldak'ta 220 milyon dolarlık çevre yatırımıyla Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli çevre ödüllerine layık görülen Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş, Türkiye'de 'Sıfır Atık' belgesi alan ilk termik santral oldu. Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe Yağız, düzenlenen belgeyi Eren Enerji Tesisler Teknik Müdürü Deniz Şahin'e takdim etti.



Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde 2010 yılında kurulan, tüm tesisleri çevre izin ve lisanslarına sahip olan ve aynı zamanda Uluslararası ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine de sahip olan Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş., çevre alanında yaptığı yatırım ve farkındalık çalışmaları ile öne çıkıyor. Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş., bugüne kadar çevre yatırımlarına 220 milyon dolar harcadı. Santral, bugüne kadar Türkiye enerji sektörünün en önemli ödülü olan "ICCI Enerji Ödülleri" kategorisinde ve dünyanın en prestijli uluslararası çevre ödüllerinden biri olan Yeşil Dünya Ödüllerinde "Yeşil Dünya Gümüş Ödülü" ve 2020 yılı "Yeşil Dünya Elçisi" ödüllerine layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı 'Sıfır Atık' projesine bir destek de Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'den geldi. Eren Enerji, tüm birimlerinde atık yönetim sistemini kurarak Türkiye genelinde 'Sıfır Atık' belgesini almaya hak kazanan ilk termik santral oldu. Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe Yağız, düzenlenen törenle belgeyi, Eren Enerji Tesisler Teknik Müdürü Deniz Şahin'e takdim etti.



Avrupa standartlarının üstünde çevre hassasiyeti



Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tesisler Teknik Müdürü Deniz Şahin, Avrupa standartlarının üzerinde bir çevre hassasiyeti ile çalıştıklarını ve "Çevresel anlamda çok ciddi yatırımlarının olduğunu ifade etti. Şahin, hem bu tesisler kurulurken hem de tesislerin kurulum aşamasından sonraki süreçlerde birçok iyileştirmeler yapılmıştır. Tüm tesis için yaklaşık 220 milyon dolarlık bir çevre yatırımımız oldu. Çevresel atıkları da topladığımız alanlarımız var. Hem evsel atıklar olsun hem çevredeki sular olsun bunları da bir noktada toplayıp sıfır atık diye adlandırdığımız proje kapsamında bir noktada topluyoruz. ve hem suları geri kazanıyoruz hem de atıkları geri dönüşüm tesislerine göndererek ülke ekonomisine geri kazandırıyoruz. Çevre emisyonlarını tutturmak adına Türkiye'yi de geçin Avrupa standartlarını baz alarak çalışıyoruz. "2019 yılı baca emisyon değerlerimiz de bunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşanabilecek büyük arızalar dışında limitleri aşmıyoruz. Bu değerler zaten Çevre İl Müdürlüğü tarafından ve bakanlık tarafından da anlık olarak takip edilmektedir dedi.



Külleri Türkiye'ye döviz olarak geri dönüyor



Filtrelerde toplanmış olan toz ve külleri de çimento fabrikaları ve beton santrallerinde yan ürün olarak ekonomiye geri kazandırmayı başaran Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş., sadece 2019 yılında filtrelerinde toplamış olduğu 822 bin ton kül ve alçı taşını (toplanan atık miktarının yüzde 95'inden fazlasını) atık depolama tesislerinde imha etmek yerine başta Amerika-İngiltere-Fransa-İtalya-Norveç gibi ülkelere ihraç etti. Kül atıklarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağladıklarının altını çizen Şahin, "Kömür tüketimi sonrası bir de kül atıklarımız çıkmakta. Bunlar kullanılabilir ve endüstriyel katma değer sağlayacak şekilde Amerika ve Avrupa'nın farklı ülkelerine ihraç ederek ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlamaktayız" diye konuştu.



'Dünyanın sayılı santralleri arasında yer almayı başardık"



Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Tesisler İdari Müdürü Cem Çiftçi ise dünya genelindeki 50 binden fazla termik santralin arasında Eren Enerji'nin çevre dostu ilk 500 santral arasında aldığını ifade etti. Bugüne kadar sadece çevre yatırımları için 220 milyon dolarlık dev bir yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli çevre ödüllerine layık görülerek bu yatırımların karşılığını aldıklarını dile getirdi. - ZONGULDAK