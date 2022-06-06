Eren Erdem: 3600 Ek Gösterge Muhalefetin Vatandaşlara Armağanıdır - Son Dakika
Üye Girişi

Eren Erdem: 3600 Ek Gösterge Muhalefetin Vatandaşlara Armağanıdır

06.06.2022 16:17

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, iktidarın 3600 ek gösterge düzenlemesini, parti olarak 20 yıldır verdikleri mücadelenin sonucunda çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Erdem, “Bütün bütçe görüşmelerinde CHP grubu olarak 3600 ek gösterge için önergeler verdik ve tamamı reddedildi. 20 yıldır bütün 3600 ek gösterge önergelerini reddeden hükümetin artık bunu çıkartmak zorunda kalması muhalefetin başarısıdır, muhalefetin vatandaşlara armağanıdır" dedi.

ESRA ALUS

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, iktidarın 3600 ek gösterge düzenlemesini, parti olarak 20 yıldır verdikleri mücadelenin sonucunda çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Erdem, "Bütün bütçe görüşmelerinde CHP grubu olarak 3600 ek gösterge için önergeler verdik ve tamamı reddedildi. 20 yıldır bütün 3600 ek gösterge önergelerini reddeden hükümetin artık bunu çıkartmak zorunda kalması muhalefetin başarısıdır, muhalefetin vatandaşlara armağanıdır" dedi.

Eren Erdem, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gönderme aşamasına geldiklerini söylediği 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi. Erdem, iktidarın, 20 yıldır yapmadığı 3600 ek gösterge düzenlemesini CHP'nin baskısı sonucunda çıkarmak zorunda kalındığını belirtti. Erdem, şunları söyledi:

"BİR DE BİZİ İKTİDARDA GÖRÜN: Bunu iktidara değil kendimize yazıyoruz, bir de bizi iktidarda görün. Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti, 20 yıldır bir problem olarak memurun talebi olan 3600 ek göstergeye hep sessiz kalmayı tercih etti. Bu konuda hiç adım atmadı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile ilgili hiç adım atmadı. Bu konuyu biz, başta CHP olarak, muhalefet partileriyle Türkiye'nin gündemine getirdik, artık bir siyasal talebe dönüşmesini sağladık ve hükümet geçmişte olduğu gibi yine bizim oluşturduğumuz gündem bağlamında 3600 ek göstergeyi vermek zorunda kaldı.

HÜKÜMET SEÇİMİ KAYBETMEKTE OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜ İÇİN ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI: Hükümet, seçimi kaybetmekte olduğunu gördüğü için bizim gündeme getirdiğimiz bu hususta adım atmak zorunda kaldı. Bu, son derece mutluluk verici.

MUHALEFET LİDERİ, ERDOĞAN'I BU YOLA GİRMEYE MAHKUM VE MECBUR BIRAKTI: Unutmayalım ki Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkeye iktidar partisinden daha fazla hizmet ediyor. Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri olarak, emekliye ikramiyenin çıkmasını sağladı. Unutmayalım ki taşeron meselesinin çözülmesinin sebebi de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu, çünkü bu meseleyi çok yüksek bir perdede dile getirdi. Yine unutmayalım ki asgari ücretin çok cüzi rakamlardan bir anda bin 500 TL'ye çıkmasını da yine Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu toplumsal baskı sağladı. Yine aynı şekilde EYT ve 3600 ek gösterge konusunda da çok uzun zamandır bu konuyu gündemde tutan ana muhalefet lideri ve diğer tüm muhalefet partileri, Recep Tayyip Erdoğan'ı bu yola girmeye mahkum ve mecbur bıraktı.

3600 EK GÖSTERGE MUHALEFETİN VATANDAŞLARA ARMAĞANIDIR: Bütün bütçe görüşmelerinde CHP grubu olarak 3600 ek gösterge için önergeler verdik ve tamamı reddedildi. 20 yıldır bütün 3600 ek gösterge önergelerini reddeden hükümetin artık bunu çıkartmak zorunda kalması muhalefetin başarısıdır, muhalefetin vatandaşlara armağanıdır. Çıkacak paketin çok sayıda memurumuzu kapsamasını umuyoruz.

SİZ BİR DE İKTİDAR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜN: Biz, bu paketin çıkarılmasını iktidara değil kendimize yazıyoruz. İktidar, bu paketi çıkarmaya mecbur kalmıştır. Memurumuza henüz iktidara gelmeden sözümüzü tutmuş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Siz bir de iktidar olduğumuzu düşünün."

Eren Erdem: 3600 Ek Gösterge Muhalefetin Vatandaşlara Armağanıdır
Eren Erdem: 3600 Ek Gösterge Muhalefetin Vatandaşlara Armağanıdır
Eren Erdem: 3600 Ek Gösterge Muhalefetin Vatandaşlara Armağanıdır
Eren Erdem: 3600 Ek Gösterge Muhalefetin Vatandaşlara Armağanıdır

YORUMLAR
500
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6'lı masa dağılıyor' iddialarına cevap: Bunların hiçbirisine inanmayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6'lı masa dağılıyor' iddialarına cevap: Bunların hiçbirisine inanmayın CHP'li Berberoğlu: 'Sevigen'in Bu İftirası Tıpkı Benzerleri Gibi, Yalancının Mumu Misali Sönecek' CHP'li Berberoğlu: 'Sevigen'in Bu İftirası Tıpkı Benzerleri Gibi, Yalancının Mumu Misali Sönecek'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Erdem: 3600 Ek Gösterge Muhalefetin Vatandaşlara Armağanıdır - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:45 Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği askeri harekat PKK'yı paniğe soktu! Münbiç'te kazılan terör tünelleri dronelarla görüntülendi
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:41 Dansözlü etkinlik düzenlenen ilkokulla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı: Soruşturma başlatıldı
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
15:35 Eski TFF başkanı Haluk Ulusoy yeniden aday olmaya hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 16:43:15. #1.11#
SON DAKİKA: Eren Erdem: 3600 Ek Gösterge Muhalefetin Vatandaşlara Armağanıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement