Eren Erdem: 3600 Ek Gösterge Muhalefetin Vatandaşlara Armağanıdır

ESRA ALUS

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, iktidarın 3600 ek gösterge düzenlemesini, parti olarak 20 yıldır verdikleri mücadelenin sonucunda çıkarmak zorunda kaldığını söyledi. Erdem, "Bütün bütçe görüşmelerinde CHP grubu olarak 3600 ek gösterge için önergeler verdik ve tamamı reddedildi. 20 yıldır bütün 3600 ek gösterge önergelerini reddeden hükümetin artık bunu çıkartmak zorunda kalması muhalefetin başarısıdır, muhalefetin vatandaşlara armağanıdır" dedi.

Eren Erdem, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e gönderme aşamasına geldiklerini söylediği 3600 ek gösterge düzenlemesini değerlendirdi. Erdem, iktidarın, 20 yıldır yapmadığı 3600 ek gösterge düzenlemesini CHP'nin baskısı sonucunda çıkarmak zorunda kalındığını belirtti. Erdem, şunları söyledi:

"BİR DE BİZİ İKTİDARDA GÖRÜN: Bunu iktidara değil kendimize yazıyoruz, bir de bizi iktidarda görün. Yaklaşık 20 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti, 20 yıldır bir problem olarak memurun talebi olan 3600 ek göstergeye hep sessiz kalmayı tercih etti. Bu konuda hiç adım atmadı. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile ilgili hiç adım atmadı. Bu konuyu biz, başta CHP olarak, muhalefet partileriyle Türkiye'nin gündemine getirdik, artık bir siyasal talebe dönüşmesini sağladık ve hükümet geçmişte olduğu gibi yine bizim oluşturduğumuz gündem bağlamında 3600 ek göstergeyi vermek zorunda kaldı.

HÜKÜMET SEÇİMİ KAYBETMEKTE OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜ İÇİN ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI: Hükümet, seçimi kaybetmekte olduğunu gördüğü için bizim gündeme getirdiğimiz bu hususta adım atmak zorunda kaldı. Bu, son derece mutluluk verici.

MUHALEFET LİDERİ, ERDOĞAN'I BU YOLA GİRMEYE MAHKUM VE MECBUR BIRAKTI: Unutmayalım ki Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkeye iktidar partisinden daha fazla hizmet ediyor. Kılıçdaroğlu, ana muhalefet lideri olarak, emekliye ikramiyenin çıkmasını sağladı. Unutmayalım ki taşeron meselesinin çözülmesinin sebebi de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu, çünkü bu meseleyi çok yüksek bir perdede dile getirdi. Yine unutmayalım ki asgari ücretin çok cüzi rakamlardan bir anda bin 500 TL'ye çıkmasını da yine Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu toplumsal baskı sağladı. Yine aynı şekilde EYT ve 3600 ek gösterge konusunda da çok uzun zamandır bu konuyu gündemde tutan ana muhalefet lideri ve diğer tüm muhalefet partileri, Recep Tayyip Erdoğan'ı bu yola girmeye mahkum ve mecbur bıraktı.

3600 EK GÖSTERGE MUHALEFETİN VATANDAŞLARA ARMAĞANIDIR: Bütün bütçe görüşmelerinde CHP grubu olarak 3600 ek gösterge için önergeler verdik ve tamamı reddedildi. 20 yıldır bütün 3600 ek gösterge önergelerini reddeden hükümetin artık bunu çıkartmak zorunda kalması muhalefetin başarısıdır, muhalefetin vatandaşlara armağanıdır. Çıkacak paketin çok sayıda memurumuzu kapsamasını umuyoruz.

SİZ BİR DE İKTİDAR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜN: Biz, bu paketin çıkarılmasını iktidara değil kendimize yazıyoruz. İktidar, bu paketi çıkarmaya mecbur kalmıştır. Memurumuza henüz iktidara gelmeden sözümüzü tutmuş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Siz bir de iktidar olduğumuzu düşünün."