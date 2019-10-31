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Eren erdem cezaevinden çıktı

6 saat önce

Buğra BENLİOĞLU İstanbul, DHACHP Eski Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.

Buğra BENLİOĞLU İstanbul, DHA

CHP Eski Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılan Erdem, Karbey Dinlenme Tesisleri'ne getirilerek serbest bırakıldı. Ailesi ve partililer tarafından karşılanan Erdem, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak buradan ayrıldı.

Eren erdem cezaevinden çıktı

Milletvekili, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:16 Kaynak: DHA
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