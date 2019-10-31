Eren erdem cezaevinden çıktı
6 saat önce
Buğra BENLİOĞLU İstanbul, DHACHP Eski Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:16 Kaynak: DHA
Buğra BENLİOĞLU İstanbul, DHA
CHP Eski Milletvekili Eren Erdem hakkında verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.
Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılan Erdem, Karbey Dinlenme Tesisleri'ne getirilerek serbest bırakıldı. Ailesi ve partililer tarafından karşılanan Erdem, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak buradan ayrıldı.
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