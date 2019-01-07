Son Dakika Haberleri: Eren Erdem'e 19 Yıla Kadar Hapis İstemi

Eren Erdem'e 19 Yıla Kadar Hapis İstemi

1 saat önce

Serpil KIRKESER - Özden ATİK İSTANBUL DHA - FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek",...

Eren Erdem'e 19 Yıla Kadar Hapis İstemi, System.String[]
Serpil KIRKESER -  Özden ATİK İSTANBUL DHA - FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "gizliligin ihlali"  suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis istendi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 sanıklı davada Eren Erdem, SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmada ayrıca biri tutuklu 4 sanık daha hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, eski CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", ve "Gizliligin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi talep edildi. Firari sanıkların dosyaları ayrılması talep edilen mütalada,  bazı sanıkların beraati, bazı sanıkların ise cezalandırılması talep edildi. Duruşma  sanık ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:56 Kaynak: DHA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Eren Erdem, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Bu Davadan Tahliye Edildi

Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı Son Dakika! Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:15:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eren Erdem'e 19 Yıla Kadar Hapis İstemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]