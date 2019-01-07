Eren Erdem'e Tahliye
48 dakika önce
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi12 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Erdem'in 'silahlı örgüte üye olmamakla birlikte...
FETÖ'nün 17-25 Aralık
kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem
'in tahliyesine karar verildi
12 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Erdem'in 'silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım' ve 'göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
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