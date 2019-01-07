Son Dakika Haberleri: Eren Erdem'e Tahliye

Eren Erdem'e Tahliye

48 dakika önce

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi12 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Erdem'in 'silahlı örgüte üye olmamakla birlikte...

Eren Erdem'e Tahliye, System.String[]
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi

12 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Erdem'in 'silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım' ve 'göreve ilişkin sırrın açıklanması' suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

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