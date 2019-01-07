Eren Erdem Hakkında Tahliye Kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada, Eren...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada, Eren Erdem'in tahliyesine hükmedildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının ardından, sanık ve avukatların talepleri alındı.



Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eren Erdem'in adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Heyet, adli kontrol kararı kapsamında, Erdem'in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve hafta bir polis merkezine giderek imza atmasına hükmetti.

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