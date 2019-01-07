Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı
33 dakika önce
Özden ATİK/İSTANBUL DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti.
Özden ATİK/İSTANBUL DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, Eren Erdem
hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:35 Kaynak: DHA
Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor
17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi
Son Dakika! CHP'li Eski Milletvekili Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti