Son Dakika Haberleri: Eren Erdem İçin Flaş Karar

Eren Erdem İçin Flaş Karar

27 dakika önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

Eren Erdem İçin Flaş Karar, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:41 Kaynak: İHA

İstanbul, Eren Erdem, Güncel
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