Eren Erdem İçin Flaş Karar
27 dakika önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine üst mahkeme, tahliyesine karar verilen Eren Erdem
hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:41 Kaynak: İHA
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