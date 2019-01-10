Eren Erdem'in Avukatlarından Tutuklanmasına İtiraz
2 saat önce
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAFETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatları, tahliyesine karar verilen ancak savcılığın itirazıyla üst mahkemece...
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatları, tahliyesine karar verilen ancak savcılığın itirazıyla üst mahkemece yeniden tutuklanmasına itirazda bulundu.
Görüntü Dökümü:
------------
-Eren Erdem Arşiv
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:59 Kaynak: DHA
Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı
16 Yaşındaki Kızı Öldürüp Valize Koyan Sanık Yayın Yasağı İstedi
Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz
İtalyan Siyasetçi, Atatürk Havalimanında Gözlük Çalarken Yakalandı