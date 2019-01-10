Eren Erdem'in Avukatlarından Tutuklanmasına İtiraz
1 saat önce
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatları, tahliyesine karar verilen ancak savcılığın itirazıyla üst mahkemece yeniden tutuklanmasına itirazda bulundu.
FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatları, tahliyesine karar verilen ancak savcılığın itirazıyla üst mahkemece yeniden tutuklanmasına itirazda bulundu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:00 Kaynak: DHA
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