Eren Erdem Tutuklandı
1 saat önce
Özden ATİK / İstanbul, DHA - Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.
Özden ATİK/ İstanbul
, DHA
- Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem
üst mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:54 Kaynak: DHA
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