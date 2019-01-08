Son Dakika Haberleri: Eren Erdem Tutuklandı

Eren Erdem Tutuklandı

1 saat önce

Özden ATİK / İstanbul, DHA - Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.

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Özden ATİK/ İstanbul, DHA - Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Eren Erdem, Güncel
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