Bitlis'te kurulacak iplik fabrikasında 2 bin 500 kişi istihdam edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te kurulacak iplik fabrikasında 2 bin 500 kişi istihdam edilecek

21.09.2022 20:10

Eren Holding tarafından, üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla Bitlis'te inşa edilen iplik fabrikasında 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Eren Holding tarafından, üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla Bitlis'te inşa edilen iplik fabrikasında 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Bitlis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Üyesi Hasan Dalkıran ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Çağatay, Demiröz, Dalkıran ve Eren, ziyaretin ardından Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ile kentte yapımı devam eden arıcılık tesisi, kolej inşaatları, organize sanayi bölgesi ile yapımı devam eden iplik fabrikasında incelemelerde bulundu.

Demiröz, gazetecilere, Eren ailesinin hem eğitim hem de tekstil yatırımlarını görmek için kente geldiklerini söyledi.

Yatırımlarla Bitlis'in çehresinin değiştiğini belirten Demiröz, şöyle konuştu:

"Dere Üstü Islah Projesi'nin son halini gördük. Çalışmalar iyi gidiyor. Yıl sonuna kadar genel çerçevesi ortaya çıkacak. İnsanımız da dere üstünün açılmasının ne kadar faydalı olduğunu görecek. Bitlis'te bir yatırım hamlesi var. Organize sanayi bölgemiz hızlı şekilde büyüyor, istihdam artıyor. Sigortalı sayımız son iki yıla göre yüzde 100 artmış. Bitlis'te kısa zamanda işsizlik problemi kalmayacak. Şehrimizde bir çağrı merkezi de açılacak. Kasım ayında faaliyete geçecek. Eren ailesi de burada 4 fabrika yapacak. Valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizin gayretiyle her türlü çalışma yapılıyor. Biz de ülkemize ve bu şehre elimizden geldiğince destek veriyoruz, her zaman da vereceğiz."

Eren ailesi tarafından yaptırılan yeni bir okulun açıldığını, temeli atılan kolej inşaatının da devam ettiğini aktaran Demiröz, kentte eğitimde bir sıkıntının kalmadığını ve sınıfların da ortalama 25 kişi olduğunu belirtti.

Bitlis'in birkaç yıl içinde bölgede yıldızı parlayan bir il olacağını vurgulayan Demiröz, "Eğitimde, yollarda, istihdamda ve üretimde Türkiye'de söz sahibi olacak bir il haline geleceğiz. Bu yatırımlar Türkiye'nin her bölgesinde artarak devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Eren ailesine de teşekkür ediyorum. Eren ailesinin sadece Bitlis'te değil, Türkiye'nin birçok yerinde milyar dolarlık yatırımları var. Yakından izliyoruz. Bitlis'te de bu şekilde giderse belki 500 milyon dolara yaklaşan bir yatırım olacak." ifadelerini kullandı.

"2 bin 500 kişi istihdam edilecek"

Ahmet Eren ise Bitlis'te 2004 yılında Nurullah Eren Lisesi ile işe başladıklarını ve yatırımlarının devam ettiğini dile getirdi.

Kentte eğitime yaptıkları yatırımların ardından yeni iş alanları açma projelerini de hayata geçirdiklerini kaydeden Eren, şöyle konuştu:

"Görüldüğü gibi bu büyükçe bir iplik fabrikası. İki ve üçüncü kademe ile günlük 100 ton iplik üretecek bir tesis. Örgü ve kumaş boyamanın da eklenmesiyle entegre bir tesis haline gelecek. Burası, pamuk girdikten sonra konfeksiyonculara kumaş verecek bir sanayi tesisi durumuna gelecek. Bu, Bitlis'imize duyduğumuz vefa borcunun bir gereğidir. Onu uygulamaya koyuyoruz. 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği tesisin yatırım değeri 175 milyon doları bulacak."

YORUMLAR
500
Bitlis'te kamyonetin çarptığı iki kişiden biri öldü Bitlis'te kamyonetin çarptığı iki kişiden biri öldü Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi
Kaynak: AA

Eren Holding, Ahmet Eren, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te kurulacak iplik fabrikasında 2 bin 500 kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Didem Soydan, Gonca Vuslateri, Meltem Cumbul İran'a karşı! Mahsa Amini için bayrağa benzer uzun saç paylaştılar
11:45 Enerji krizi İsveç'i vurdu! Kiliseler tek tek kapatılıyor
11:21 Kocası çocuklarının önünde katletmişti! Pakistan Öner'in vücudundaki 49 bıçak darbesi otopsi raporunda
11:23 İran'da gerçekleşen Mahsa Amini protestoları dünyaya yayılıyor! İslam Devrimi sonrası yaşanan en büyük olay oldu
11:18 Angelina Jolie, uluslararası topluma seslendi! Pakistan'daki sel mağdurları için daha fazla yardım istedi
12:00 İngiltere Dışişleri Bakanı Türk basınına konuştu! Montrö açıklaması ses getirecek
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 13:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te kurulacak iplik fabrikasında 2 bin 500 kişi istihdam edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement