Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada (2) - Son Dakika

Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada (2)

ACILI BABA KONUŞTU: 7 KİŞİ 1 KİŞİYİ DÖVER Mİ?

'Yol verme' nedeniyle çıkan kavgada yaşamını yitiren Eren Gümüşboğa'nın babası Orhan Gümüşboğa, tek oğlunu kaybettiğini, çok üzgün olduğunu söyledi. Olay gecesi oğlunun iki araç sürücüsü tarafından trafikte sıkıştırıldığını ileri süren baba Gümüşboğa, "Oğlum yol istemiş ve yolda gelirken tartışmışlar. Arabadan iner inmez bıçaklıyorlar. Duyduğumda olay yerin gittim. Arkadaşları 'Eren'i bıçakladılar, kalçasında 3 tane bıçak yarası var' dedi. Birisi atar damara gelmiş. Kan kaybından gitti. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Gereken yapılsın. 27 yaşında delikanlı, bir tane oğlan, beslemişim, büyütmüşüm, iş sahibi yapmışım, pisi pisine. Hiç aklıma gelmeyen başıma geldi. Devlet en ağır cezayı versin. 7 kişi 1 kişiyi döver mi? Bir de bıçaklıyorsun, niye bıçaklıyorsun? Madem tartıştın döv, sonra da bırak git. Niye bıçaklıyorsun? Hepsinin sabıkası varmış" dedi.Baba Gümüşboğa, oğlunun Çubuk 'taki hastaneden geç sevk edildiğini de ileri sürerek, olayla ilgili dava sürecinin takipçisi olacağını kaydetti.7 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Eren Gümüşboğa'yı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla Bahri Keyvan (26) ile kavgaya karışan 6 kişinin, gözaltına alınmaları ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandığı belirtildi.