Eren isimli 45 öğrenci 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika

Eren isimli 45 öğrenci 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filmini izledi

GİRESUN - 2017 yılında şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in hayatından uyarlanan 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filmini Giresun'da Eren isimli 45 öğrenci birlikte izlediler.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi.

Giresun'da yaşları 15 olan ve Eren ismini taşıyan 45 öğrenci, Giresun Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikle sinemada 'Kesişme; İyi Ki Varsın Eren' filmini izlediler. Giresun Valisi Enver Ünlü ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu da film gösterimine katılarak öğrencilere eşlik ettiler.

Giresun Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada, "Bugün özel anlamı olan bir gün bizim için. 1 Ocak kıymetli kardeşimiz, Karadeniz'in yetiştirdiği kahraman evladımız Eren Bülbül'ün doğum günü. Bizde Erenler tükenmez sloganıyla yeni yılın ilk gününde Eren evladımızın doğum gününde onun kahramanlığını sergileyen bu güzel sinema filminin ilk gösterimini Eren kardeşlerimizle birlikte izlemenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Allah onların yokluğunu bizlere göstermesin. Hepsi pırıl pırıl birbirinden kıymetli. Ben arkadaşlarımıza söylediğimde 15 yaşındaki bu kadar Eren kardeşlerimizi bir araya getirebilecek miyiz diye sorunca çok daha fazlası var ama salonumuz bu kadar dediler. Biz bugün başlangıcı yaptık. Çok güzel duygulu bir film olmuş. Gerçekten Türk milletinin yetiştirdiği kahraman evlatlarımızın ne kadar küçük olurlarsa olsunlar yüreklerinin ne kadar büyük olduğunu ne kadar vatanperver olduğunu bize gösterdiler. Ferhat Gediklerimizin, Eren Bülbüllerimizin ve daha nice isimlerini sayamadığımız kahraman evlatlarımıza rahmet, saygı ve minnet duyuyoruz" şeklinde konuştu.