Üye Girişi
Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

18.01.2022 09:12

Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı Opersayonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel görev alıyor.

Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

Opersayonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel görev alıyor.

BİNGÖL - İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel görev alıyor.

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri Ara-Bul-Yok et taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Bingöl ilinde "Eren Kış-16 (Bingöl-Sağgöze) Şehit J.Bnb. Adil Karagöz" Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel 71 operasyonel tim görev alıyor.

Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı

YORUMLAR
500

Jandarma, Karagöz, Bingöl, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı - Son Dakika


Kınayan da var destek veren de! İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda safını belirledi Kınayan da var destek veren de! İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda safını belirledi         
12:52
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor         
12:14
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize         
20:12
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32

Son Dakika Haberleri
12:47 İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
12:13 Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor
12:10 Minik İbrahim'in doğum günü pastasına minnetle bakması izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
11:58 Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi
11:47 Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
11:37 Prof. Dr. Kurugöl: HES kodum risksiz görünse de testim pozitif çıktı
11:36 Türk Lirasına dikkat çekmek için aracını dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 13:01:48. #1.11#
SON DAKİKA: Eren Kış-16 Bingöl-Sağgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement