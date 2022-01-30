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EREN KIŞ-17 operasyonu başlatıldı! - Son Dakika

EREN KIŞ-17 operasyonu başlatıldı!

30.01.2022 13:37

17 operasyonu başlatıldı!

EREN KIŞ-17 operasyonu başlatıldı!

Mehmetçik teröre göz açtırmıyor.. PKK'nın kış üslenmesine karşı Muş'ta "Eren Kış-17 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu"

başlatıldı..

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Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinin yer aldığı bin 71 personelden oluşan 74 operasyonel tim görev alıyor..

Operasyonlar teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek;

başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla

gerçekleştiriliyor..

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Milli Savunma Bakanlığı, zorlu hava şartlarına rağmen 1 ayda 172

teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.. Açıklamada 'Söz konusu süreçte

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi" denildi..

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EREN KIŞ-17 operasyonu başlatıldı!
EREN KIŞ-17 operasyonu başlatıldı!
EREN KIŞ-17 operasyonu başlatıldı!

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Mehmetçik, Jandarma, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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