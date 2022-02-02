Eren Kış-18 operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de PKK'ya yönelik başlatılan Eren Kış-18 Hakkari- Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Kayalık köyü kırsalında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kalaşnikof, bir uzi marka makineli tabanca, 3 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 antipersonel mayını, 4 el telsizi, 16 şarjör, bir tabanca susturucusu, 14 RPG-7 mühimmatı, 13 el bombası, çeşitli çaplarda 2310 mühimmat, bir dürbün ile çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.