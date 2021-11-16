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Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı - Son Dakika

Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı

16.11.2021 10:16
Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonunun başladığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonunun başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası) Operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığından jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik koruculardan oluşan 80 timdeki 1240 personelin görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının halkın desteği ile "inançlı" ve "kararlı" bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı
Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı
Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı
Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı
Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı

İbrahim Doğu, Jandarma, Komando, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı - Son Dakika


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