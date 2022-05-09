Eren-Kış operasyonları kapsamında tespit edilen mağarada 11 terörist etkisiz hale getirildi - Soylu'nun moral ziyareti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in bölgeye yaptığı moral ziyaretinin fotoğrafları
AĞRI - Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada 80 gün süren çalışmalar sonucu, aralarında PKK'nın Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek, yerinde incelemelerde bulundu, operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi.
Kaynak: AA
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