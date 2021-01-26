Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı - Son Dakika

Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı

26.01.2021 10:22

Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi.

Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi. Bu kapsamda Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan bin 620 personel ile Eren-4 Karlıova-Varto, 2 bin 550 personel ile Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılı ile birlikte Eren Operasyonları başlatılmıştı. Bu kapsamda Eren-1 Tendürek Operasyonu, Eren-2 Lice Operasyonu, Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonları devam ederken, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan personel [operasyonel tim] ile Eren-4 Karlıova-Varto, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan personel [operasyonel tim] ile Eren-5 Bagok Operasyonları müşterek olarak başlatılmıştır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı
Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı
Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı
Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı

Jandarma Özel Harekat, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok Operasyonları başlatıldı - Son Dakika


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