Üye Girişi
'Eren'siz geçen 4 yıl - Son Dakika

'Eren'siz geçen 4 yıl

10.08.2021 14:56
'Eren'siz geçen 4 yıl, System.String[]

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde oğlu Eren Bülbül'ü şehit veren anne Ayşe Bülbül'ün 'Eren'siz geçen 4. yılda da gözyaşı dinmedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde oğlu Eren Bülbül'ü şehit veren anne Ayşe Bülbül'ün 'Eren'siz geçen 4. yılda da gözyaşı dinmedi.

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, 4. yıldönümünde dualarla anılıyor.

Şehit edildiği yerdeki mezarı başında oğlu için gözyaşları 4 yıldır dinmeyen anne Ayşe Bülbül, aynı acıyı ilk günkü gibi hissediyor. 4 yıl olmasına rağmen o günkü acıyı yüreğinde hissettiğini belirten Ayşe Bülbül, "Eren'imin ölümünün bugün 4. yıldönümü. Sanki yine o haberi biri bana verecek o acıyı tekrar yaşayacak mışım gibi. Kanadım kırık hayallerim kırık çok taze acılarım daha yeni. Bir yandan gururluyum benim yavrumun burada yapmış olduğunu her yavru herkesin evladı yapamazdı. 13 kardeşin bir tanesini vatana, millete, toprağa şehit verdim. Onun için gururluyum, mutluyum. Acı yanına da bakınca bu saatlerde 4. yılı olmuş. Acılarım taze yaralarım kabuk bağlamadı. O yıllar içinde bir bekleyiş, hüzün ve gelecek hissi var. Bekledim gelmedi bugün yıldönümü. Bir çocuğu allarsın, pullarsın askere gönderirsin yavrum askerde dersin. Yavrundan askerlik telefonunu beklerken şehadet şerbetini içmiş haberi gelir. Görevi başında yavrum itlerle çatışmaya girdi şehit oldu dersin mutlu olursun. Bu yavrunun günahı neydi" dedi.

"O gün fındık toplamıştı 20 lirası cebindeydi ona bile kurşun değdirdiler"

Eren'in hayalinin askerde şehit olmak olduğunu dile getiren anne Ayşe Bülbül, "Bize bir parça ekmek getirmek için akşama kadar 20 liraya çalışırdı. O gün fındık toplamıştı 20 lirası cebindeydi ona bile kurşun değdirdiler. İnsanların adaleti şaşar ama Allah'ın adaleti hiçbir zaman şaşmaz. Ben yüce mevlama yalvarıyorum benim yavrumun kanı yerde kalmasın. O daha 15 yaşındaydı ama 10 yaşındaki bir çocuk kadar hükmü vardı. Benim yavrumun hayali şehit olmaktı ama askere gideceğim askerde şehit olacağım diyordu. Yaşadığımız gecekondunun önünde şehit olacağım demezdi. Bu çocuk bu itleri burada gördü göz mü yumacaktı. Görmemezlikten mi gelecekti. Kim bilir onların da hedefi neydi planları neydi benim yavrum canı ile o planın önüne geçti. Şehitlik makamı güzel bir duygu ama acısı da çok büyük. Acısı hissedilmeyen bir acı. Ben her gün yaz kış demeden burada oğlumun mezarı başındayım. Hani küçük bir bebeğin olur ya yedirir içirir yatırırsın uyanmadığı sesi çıkmadığı zaman endişelenir açar bakarsın nedir durumu diye. Öyle bir şey işte bu. Ne zaman ben de ölür yavrumun yanına toprağa girerim işte benim acım ancak o zaman diner" ifadelerini kullandı. - TRABZON

'Eren'siz geçen 4 yıl
'Eren'siz geçen 4 yıl
'Eren'siz geçen 4 yıl
'Eren'siz geçen 4 yıl
'Eren'siz geçen 4 yıl
'Eren'siz geçen 4 yıl
'Eren'siz geçen 4 yıl
'Eren'siz geçen 4 yıl
'Eren'siz geçen 4 yıl
'Eren'siz geçen 4 yıl

Eren Bülbül, Trabzon, Terör, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Eren'siz geçen 4 yıl - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ozan Tufan'dan anlamlı hareket! Altyapısında yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu 14:59 Ozan Tufan'dan anlamlı hareket! Altyapısında yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi 14:45 Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar 14:24 Kore'ye gitmek için evden ayrılan 3 kız çocuğunun annelerinden yalanlama: Kore'ye değil, yalnızca dolaşmaya çıkmışlar
Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş 14:16 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler 14:04 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı 13:42 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğuna cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı 13:29 Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğuna cinsel istismara azmettirme suçundan dava açıldı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı 12:16 MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yemeğinden taş çıkan yarışmacı, gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri
14:58 Ozan Tufan'dan anlamlı hareket! Altyapısında yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu
14:55 Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu
14:45 Joker olarak görülen Andraz Sporar için Süper Lig'in devleri karşı karşıya geldi
14:15 Kılıçdaroğlu, o iddialara cevap verdi! Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif gitmemiş
14:05 İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz
14:03 Dört büyük kulüp kritik seviyeye ulaştı! Borçlar yüzünden batacak seviyeye geldiler
13:42 Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, salık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
13:41 Messi'nin izleri silinmeye başladı! Barcelona kulübü, Arjantinli yıldızın stattaki fotoğrafını kaldırdı
13:37 Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi
13:35 "Eve dönüyoruz" paylaşımı yapan Ghezzal'ın uçuşunda rötar! İstanbul'a beklenenden daha gel ayak basacak
Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, resmen PSG'de Son Dakika: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi, resmen PSG'de         
15:01
Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu Son Dakika: Yüksek Öğretim Kurumu, YKS'de barajın düşürülmesine yönelik çalışmayı tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu         
14:55
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı İş insanından büyük vurgun! Karşılıksız verdiği 200 milyon liralık çekle mal aldı, fabrikayı boşaltıp kaçtı         
14:20
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor Peribacalarında doğal kaya balı üretip yıllık 30 bin lira gelir elde ediyor         
14:00
Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için Başkanı Tanju Özcan sessizliğini bozdu! Kendisine hakaret eden Afgan göçmen Saadat için "köpek" dedi         
13:38
Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı Ece Üner ile Susma programı eleştirilerin hedefinde! Emine Bulut'un kızının feryadının kullanılması tepki topladı         
13:27
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu         
11:32
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı İran sınırında infial yaratan görüntü! Afgan mülteciler merdiven dayayarak güvenlik duvarını aştı         
10:43
Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu Altay Bayındır'a forma imzalatmak isteyen genç kız, tribünü karıştırdı! Küfürler havada uçuştu         
10:24
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi         
21:46
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 15:09:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Eren'siz geçen 4 yıl - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement