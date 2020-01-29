Eren Torbalı Yahyalıspor'da - Son Dakika
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Eren Torbalı Yahyalıspor'da

6 saat önce

Yahyalıspor dış transferde son olarak Ayazağaspor'da forma giyen 22 yaşındaki forvet Eren Torbalı'yı transfer etti.

Eren Torbalı Yahyalıspor'da, System.String[]

Yahyalıspor dış transferde son olarak Ayazağaspor'da forma giyen 22 yaşındaki forvet Eren Torbalı'yı transfer etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor'a yeni transfer. Son olarak İstanbul ekibi Ayazağaspor forması giyen Eren Torbalı yoluna Yeşil-Beyazlı forma ile devam edecek.


2012 yılında futbola Kocasinan Şimşekspor'da başlayan Eren Torbalı ardından İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Kırıkkalespor, Kocasinan Ülküspor, Mucur Yabanlıspor ve Ayazağaspor takımlarında forma giydi. 1998 doğumlu Eren Torbalı yeni takımla birlikte antrenmanlara başladı. Cuma gününe kadar lisansı çıkartılacak olan Eren Torbalı hafta sonu yeni takımı ile ilk maçında çıkacak. - KAYSERİ

Torbalı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:35 Kaynak: İHA
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