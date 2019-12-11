Eren Tozlu'nun çapraz bağları yırtıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eren Tozlu'nun çapraz bağları yırtıldı - Son Dakika Spor

Eren Tozlu'nun çapraz bağları yırtıldı

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağ yırtığından dolayı uzun süre takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Eren Tozlu'nun çapraz bağları yırtıldı, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağ yırtığından dolayı uzun süre takımdan ayrı kalacağı bildirildi.


Doktorların ameliyat olmasını söylediği Eren'in bıçak altına yatması durumunda takımdan uzun süre ayrı kalacağı belirtildi. Takımda ikinci golcü durumundaki Eren Tozlu'nun sakatlığı sonrası sarı-kırmızılı yönetimin ara transferde forvet bölgesi için alternatif arayışlarına başlayacağı tahmin ediliyor.


Eren Tozlu'nun ligde geride kalan haftalarda 1 golü bulunuyor.


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Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:59 
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