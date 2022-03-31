SPOR Eren Üçlertoprağı Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyor - Son Dakika
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SPOR Eren Üçlertoprağı Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyor

31.03.2022 10:43

SPOR Eren Üçlertoprağı Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyorAyhancan çok önemli bir yol açtıCem Bölükbaşı, tecrübeli rakiplerine karşı çok iyi sonuçlar elde ediyorTOSFED Yıldızını Arıyor projesi kayıtlarını tekrar açtıkMustafa AKIN-Ali DANAŞİSTANBUL,(DHA) - TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı,...

SPOR Eren Üçlertoprağı Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyor

Ayhancan çok önemli bir yol açtı

Cem Bölükbaşı, tecrübeli rakiplerine karşı çok iyi sonuçlar elde ediyor

TOSFED Yıldızını Arıyor projesi kayıtlarını tekrar açtık

Mustafa AKIN-Ali DANAŞİSTANBUL,(DHA) - TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 takviminde eylül ayının 3'ncü haftasındaki yarış boşta. Ama Formula 1 pandemi koşullarından çıktığı için ciddi rakamlar talep ediyor dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Üçlertoprağı; Ayhan Can Güven, Cem Bölükbaşı, Formula 1 ve TOSFED Yıldızını Arıyor projesi hakkında bilgiler verdi.

Ayhancan Güven'in çok önemli bir yol açtığını dile getiren Eren Üçlertoprağı, Bu sene Porsche'nin fabrika takım pilotu oldu. Bu seviyedeki ilk pilotumuz oldu, sezona da zaferle başladı. İnşallah bu yıl devamındaki GT Masters serisinde de ben yürekten kazanacağına ve tekrar şampiyonluk getireceğini umuyorum. Belli planladığı başka yarışlar da var yakından takip ve destek ediyor olacağız diye konuştu.

CEM BÖLÜKBAŞI, TECRÜBELİ RAKİPLERİNE KARŞI ÇOK İYİ SONUÇLAR ELDE EDİYOR

Eren Üçlertoprağı, Formula 2'de mücadele eden Cem Bölükbaşı'nın bu seviyede yarışan ilk pilot olduğunu hatırlatarak, Sanaldan gerçeğe gelince de bir takım zorluklar var. Bunun da ana etkeni otomobile alışmak. Biz hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan Cidde yarışlarında oradaydık. Maalesef Cidde'de büyük bir sıkıntı yaşadı. Biraz da pistin azizliğinden diyebileceğimiz. FIA da kontrol amaçlı yarışmasına izin vermedi, doğru karardı nispeten. Ama Cem'in otomobile alışması biraz daha zaman alacaktır. Şu anki performansı da gayet yerinde. Kendisinden çok daha tecrübeli rakiplerine karşı çok iyi sonuçlar elde ediyor. İlk yarışta temas olmasaydı 11'inci bitirecekti. İlk yarış için de hiç fena değil, çok başarılı. Ben kilometre yaptıkça, otomobile alıştıkça Cem'i yukarılardaki sıralarda göreceğimize yürekten inanıyorum şeklinde konuştu.

FORMULA 1 PANDEMİ KOŞULLARINDAN ÇIKTIĞI İÇİN CİDDİ RAKAMLAR TALEP EDİYOR

Dünyanın en önemli motorsporları organizasyonu Formula 1 takviminde eylül ayının 3'ncü haftasındaki yarışın boşta olduğunu dile getiren Eren Üçlertoprağı, Lojistik olarak baktığınızda da en makul yer biz görünüyoruz. Soçi ile aynı mesafedeyiz onlara göre. Dolayısıyla bir opsiyon olursa biz bunu devletimizden aldığımız güçle takip ediyor olacağız. Ama biliyorsunuz Formula 1 artık pandemi koşullarından çıktığı için ciddi rakamlar talep ediyor. Bu rakamların da uygun bulunması, devletimiz tarafından karşılanması durumunda memnuniyetle biz bu işin takibini yaparız ifadelerini kullandı.

TOSFED YILDIZINI ARIYOR PROJESİ KAYITLARINI TEKRAR AÇTIK

Eren Üçlertoprağı, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen TOSFED Yıldızını Arıyor projesine devam etme kararı aldıklarını dile getirdi. Üçlertoprağı, Yaklaşık 3 boyunca TOSFED Yıldızını Arıyor projesini yapmıştık. Yaklaşık olarak 1200 kardeşimizi bu sporla tanıştırarak her birini yarış otomobiline bindirdik. FIAT ve Petlas ile yaptığımız çok büyük bir proje bu. Pandemi sebebiyle 2 yıl ara vermek zorunda kalmıştık. Tekrar duyurusunu yaptık ve kayıtlarını açtık. 2 seans halinde bu imkanı kardeşlerimize sağlayacağız. İnşallah buralardan yeni Ayhancan'lar yeni Cem'ler çıkar ve sporumuzu daha fazla tabana yayabiliriz şeklinde konuştu.

SPOR Eren Üçlertoprağı Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyor
SPOR Eren Üçlertoprağı Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyor
SPOR Eren Üçlertoprağı Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyor
SPOR Eren Üçlertoprağı Formula 1 ciddi rakamlar talep ediyor

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Formula 1, Pandemi, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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