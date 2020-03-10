Eren Uzun: "Olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getireceğim!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eren Uzun: 'Olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getireceğim!' - Son Dakika Spor

Eren Uzun: "Olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getireceğim!"

6 saat önce

Milli boksör Eren: "Rakiplerimiz Türk milli takımından korksun. Olimpiyat için elimden gelen her şeyi yapacağım ve oradan vizeyi alacağım"Milli boksör Eren Uzun, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak, olimpiyat madalyasını Türkiye'ye...

Eren Uzun:

Milli boksör Eren: "Rakiplerimiz Türk milli takımından korksun. Olimpiyat için elimden gelen her şeyi yapacağım ve oradan vizeyi alacağım"


Milli boksör Eren Uzun, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak, olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmek istiyor.Milli takımın ağır sıkleti 91 kiloda mücedele eden 1,93 boyundaki Eren, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayarak, 2020 Tokyo Olimpiyatları için 14-24 Mart tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Avrupa kota müsabakalarına katılmak üzere İngiltere'ye gitti.


Eren'in kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu ile uluslararası müsabakalarda dereceleri bulunuyor. İngiltere'ye hareket etmeden önce AA muhabirine açıklama yapan 24 yaşındaki milli boksör, boksa, bir akrabası sayesinde başladığını belirtti.


Boksu çok sevdiğini anlatan Eren, "Yaklaşık 10 yıldır boksun içindeyim. Antrenman yapmadığım günler analiz yapıyoruz. Boks müsabakalarını izliyorum. Bütün velilere çocuklarını boksa göndermelerini tavsiye ediyorum." dedi. Kastamonu'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Eren, Olimpiyat Elemeleri'ne hazır olduklarını vurguladı.


"Vizeyi alacağım"


Eren, Türk milli takımında yetenekli boksörlerin bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Olimpiyat elemelerine çok az bir gün kaldı. Çok sıkı bir şekilde hazırlandık. Rakiplerimiz Türk milli takımından korksun. Olimpiyat için elimden gelen her şeyi yapacağım ve oradan vizeyi alacağım. İlk olarak hedefim olimpiyat vizesi. Türkiye'nin uzun zamandır hasret kaldığı olimpiyat madalyasına, sadece kendi adıma değil, takım olarak kenetlendik, ülkemize olimpiyat madalyası getireceğimize inanıyorum."


Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden geçen yıl mezun olduğunu belirten Eren, öğretmenliğin yanında güzel bir kariyer yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
18:23 Konyaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
18:04 Boluspor Yardımcı Antrenörü Tamer Avcı: "Bize 3 puan gerekiyordu, aldık"
17:58 Arda Turan'dan halı saha açıklaması: Becerebilene tavsiye ederim
17:53 Adanaspor maçının ardından - Demirbakan/Avcı
17:42 Galatasaraylı taraftarlardan Emre Kılınç'a büyük tepki

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:07:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eren Uzun: "Olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getireceğim!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]