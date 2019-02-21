Eren: "Yurt Dışındaki Türkler Dünyanın En Önemli Diasporalarından Biri Haline Gelmiştir"
1 saat önce
- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı Video gösterimi YTB Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin...
- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı
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YTB Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:54 Kaynak: AA
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