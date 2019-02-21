Son Dakika Haberleri: Eren: "Yurt Dışındaki Türkler Dünyanın En Önemli Diasporalarından Biri Haline Gelmiştir"

Eren: "Yurt Dışındaki Türkler Dünyanın En Önemli Diasporalarından Biri Haline Gelmiştir"

1 saat önce

- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı Video gösterimi YTB Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin...

- Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısı
Video gösterimi
YTB Başkanı Abdullah Eren'in konuşması ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Yurt Dışındaki Vatandaşlara Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi açılış toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:54 Kaynak: AA

Abdullah Eren, yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güncel
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