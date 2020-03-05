Erenkent Mahalle Muhtarı Bingöl'den örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Erenkent Mahalle Muhtarı Bingöl'den örnek davranış - Son Dakika

Erenkent Mahalle Muhtarı Bingöl'den örnek davranış

7 saat önce

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl, başlattığı yardım kampanyasıyla dar gelirli ailelere destek oluyor.

Erenkent Mahalle Muhtarı Bingöl'den örnek davranış, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl, başlattığı yardım kampanyasıyla dar gelirli ailelere destek oluyor.


31 Mart yerel seçimlerinde Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahallesi Muhtarlığına seçilen ve yaptığı çalışmalarla halkın takdirini kazanan Öznur Pazarbaşı Bingöl, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı kampanyalarla da dar gelirli ailelere destek çıkıyor. Konteynerden oluşturduğu muhtarlık ofisinde dar gelirli aileler için yardım kampanyası başlatan Bingöl, bu sayede birçok aileye destek sağladı. Muhtar adayı olduğu süreçte yardıma muhtaç birçok aileyle karşılaştığını ifade eden Bingöl, "Muhtar adayı olduğum süreçte, saha çalışmaları kapsamında dar gelirli ailelere rastlıyordum. Muhtarlığı kazandıktan sonra böyle bir kampanya başlatmaya karar verdim. Önce ilçe ve Van merkezdeki esnaflarla görüşerek kampanyadan bahsettim. Daha sonra mahalle sakinlerimle görüştüm. Onların olumlu yaklaşımları neticesinde ofisimde dar gelirli aileler için bir bölüm ayırdım. Esnaf ve mahalle sakinlerinin yaptığı yardımları orada bekleterek, ihtiyaç sahibi ailelerin o yardımlardan faydalanmalarını sağladım. Gelen aileler orada ihtiyaçlarına göre giyimleri alıp gidiyorlar" dedi.


Yardım kampanyasının bundan sonra da devam edeceğini belirten Bingöl, "Kampanyamız sürekli devam edecek. Gerek yardımda bulunan hayırseverler gerekse kampanyadan faydalanan aileler bu çalışmalarımızdan memnun oluyor. Onların memnun olması haliyle bizleri de mutlu ediyor. Ben bu anlamda kampanyamıza destek veren mahalle sakinlerime, esnafa ve hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Edremit, Bingöl, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
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