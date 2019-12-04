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Erenköy'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın

6 saat önce

Gece saatlerinde Erenköy'de sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireden yükselen alevler korkuttu.

Erenköy'de 8 katlı apartmanda korkutan yangın, System.String[]

Gece saatlerinde Erenköy'de sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireden yükselen alevler korkuttu. İtfaiye istasyonuna çok yakın bir noktada alevlere teslim olan daireye başta Erenköy itfaiyesi olmak üzere Kadıköy itfaiye ekipleri de müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken daire de maddi hasar meydana geldi.


Üç kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu


Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, Avcı Sokak'ta bulunan sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Evin odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede bütün daireyi kapladı. Erenköy İtfaiye İstasyonuna çok yakın bir noktada bulunan apartman dairesindeki yangına ihbar üzerine kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, Kadıköy itfaiyesinden de destek istedi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken daire içerisinde ki üç kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde hazır olarak bekletilen ambulans da ilk müdahale yapılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yükselen dumanlar apartman sakinlerini korkuttu


Sekiz katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, apartman sakinlerinde paniğe neden oldu. Balkonlara çıktığı görülen vatandaşlardan bazıları da apartman dışına çıktı. Polis ekipleri sokak giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alırken yangının neden çıktığı da araştırılıyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Erenköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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