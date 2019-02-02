Son Dakika Haberleri: Erenköy'deki Gümrük Alanı Millet Bahçesi Oluyor...millet Bahçesi Olacak Alan Havadan Görüntülendi

Erenköy'deki Gümrük Alanı Millet Bahçesi Oluyor...millet Bahçesi Olacak Alan Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Erenköy'deki gümrük alanı millet bahçesi oluyor.

Erenköy'deki gümrük alanı millet bahçesi oluyor...Millet bahçesi olacak alan havadan görüntülendi
İsmail Erdem Bakan'dan sözü aldı, müjdeyi verdi

İSTANBUL - Erenköy'deki gümrük alanı millet bahçesi oluyor.AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir'deki 30 yıllık sorunun çözüleceğinin müjdesini verdi. Başkan İsmail Erdem yoğun trafiğe neden olan Erenköy Gümrüğü'nün yerine Millet Bahçesi yapılacağı sözünü Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan aldı. Millet Bahçesi yapılacak gümrük alanı havadan drone ile görüntülendi.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehirlilerin yıllardır sorunu haline gelen gümrüğün kaldırılarak Millet Bahçesi yapılacağı müjdesini verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan gümrüğün kaldırılarak Millet Bahçesi yapılacağı sözünü alan Erdem, yapılacak dev hizmetin Ataşehirliler için hayırlı olmasını diledi. Millet Bahçesi yapılacak gümrüğün son durumu ise havadan görüntülendi.
260 bin metre karelik Millet Bahçesi
Ataşehirlilere seçim müjdesi veren Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Erenköy Gümrüğü 30 yıldır, İnönü, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy ve Atatürk Mahallelerinde yoğun bir trafik yükü oluşturuyor. Gece yarılarında çalışan tırlar, kamyonlar gelip ara sokaklara kadar park ediyorlar. Hem trafik yükü çok ağır hem de orada yıllardır çevre açısından ciddi bir kirlilik söz konusu. Bunu dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey ile de paylaştık. Sayın Bakanımız Gümrük ve Ticaret Bakanımızı aradı ve konuyla ilgili görüştüler. İnşallah hayırlı gelişmeler olacak. 260 bin metre karelik gümrük alanı tamamen yeşil alan olarak tasarlanıyor. Bakanımız bize müjdeyi verdi ve "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 260 bin metrekare alanı Millet Bahçesi yaparız, Ataşehir halkına armağan ederiz" dedi. Ataşehir için yeni projeler hazırlayan Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Millet Bahçesi Ataşehir'e hayırlı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:44 Kaynak: İHA

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