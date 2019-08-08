Erenköy Direnişi'nin 55'inci yıl dönümü - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bizler Kıbrıslı Türkler olarak tahakküm altında yaşamaya boyun eğmeyeceğimizi Erenköy'de ve diğer yerlerde gösterdik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bizler Kıbrıslı Türkler olarak tahakküm altında yaşamaya boyun eğmeyeceğimizi Erenköy'de ve diğer yerlerde gösterdik." dedi.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 55'inci yılında, Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Ayşe Zeybek, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Erenköy Mücahitler Cemiyeti Mustafa Arıkan ve Erenköy şehitlerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakan Akar ve Tuğgeneral Algan, şehitlik özel defterini imzaladı.

Akıncı, deftere şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz,

Bu yıl da yine sizleri rahmet ve saygı ile anmak için huzurunuzdayız. Çok genç yaşlarınızda vatan ve toplum savunması uğruna yüksek öğrenimlerinizi yarıda bırakarak bu topraklara geldiniz ve bölgedeki halkımızla birlikte en zor koşullarda direnirken şehitlik mertebesine ulaştınız. İnsan yaşamında olabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yaptınız.

Bugün bizler başı dik, onurlu bir toplum olarak geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bu, sizlerin sayesinde mümkün olabilmiştir.

Bu adada tahakküm altına girmeden, kimseyi de tahakküm altına almadan, özgürlük, eşitlik ve güvenlik içinde yaşanacak adil bir çözüm talep ediyoruz. Ambargolar altında yaşamamak, uluslararası hukuk içinde dünya toplumları arasında hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz.

Sizlerin fedakarlıklarının bize bahşettiği olanaklarla bu hedefe ulaşacağımızdan kuşkumuz yoktur. Ruhunuz şad olsun."

"Erenköy Direnişi toplumsal özgür mücadelesi olarak tarihe geçmiştir"

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada, 8 Ağustos 1964 tarihinin, Kıbrıslı Türkler bakımından son derece önemli bir sembol olduğunu, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe olan tutkusunun bu tarihle daha da anlam kazandığını söyledi.

Akıncı, "Yüksek öğrenimlerini yarıda keserek kuşatma altındaki yurt topraklarında cepheye koşan yüzlerce üniversite öğrencisi, bölgedeki diğer mücahitlerle birlikte Erenköy Direnişi'ni toplumsal bir özgürlük mücadelesi olarak tarihe yazdırmıştır. Siyasal eğilimleri birbirlerinden çok farklı olan bu gençler, Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlük içinde var olması konusunda tam bir görüş birliği içindeydiler." ifadelerini kullandı.

Bu mücadeleye, havacı arkadaşlarıyla büyük katkı sağlayan Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i de anan Akıncı, Topel'in Kıbrıs Türk halkının kalbinde müstesna bir yeri olduğunu ve ona duyulan sevgi ve saygının kuşaktan kuşağa aktarılmakta ve hep canlı tutulmakta olduğunu dile getirdi.

Akıncı, şöyle devam etti:

"Cengiz Topel hayatının baharında, henüz 30 yaşında Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesine destek verirken şehit düşen değerli bir Türk pilotuydu. Uçağı düşüp esir alındıktan sonraki katledilme biçiminin vicdanlarda açtığı yara çok derindir. Cengiz Topel şehit düşmüştür ama mücahit ve öğrencilerin yürüttükleri Erenköy Direnişi'nin başarıya ulaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu özgürlük mücadelesine canları pahasına katkı koymuş olan Bereketçileri de unutmamak gerekir. Erenköy Direnişi'nin önemli kahramanlarından olan Bereketçiler her türlü askeri donanımdan yoksun mücahitlerin ilk silah ve mühimmatlarını getiren Erenköylü balıkçılardır."

"Bizler boyun eğmeyeceğimizi Erenköy'de ve diğer yerlerde gösterdik"

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs'ta da geçmiş acılardan dersler çıkararak iki halkın siyasi eşitliğini, özgürlüğünü ve güvenliğini teminat altına alan bir gelecek kurmak temel hedefimiz olmalıdır. Bizler Kıbrıslı Türkler olarak tahakküm altında yaşamaya boyun eğmeyeceğimizi Erenköy'de ve diğer yerlerde gösterdik. Eşitliğin, insanca yaşamın temel koşullarından birisi olduğunu bilen bir halk olarak azınlık durumuna düşürülmeye asla razı olmayacağımız da bilinmektedir." diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yarın görüşecekleri bilgisini de paylaşan Akıncı, Ada'da kalıcı barış ortamını sağlamak için gerekli tavrı sergileme zamanının çoktan geldiğini ve hatta artık geçmekte olduğunu söyledi.

Akıncı, Kıbrıs'ı gerilimin ve çatışmanın odağı yapmak yerine, barış ve iş birliği alanı haline getirme çağrısında bulundu.

Tören, protokol konuklarının Erenköy Şehitliği'ni gezip şehitlerin kabrine çiçek bırakmasıyla son buldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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