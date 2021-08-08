Erenköy Direnişi'nin 57. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Erenköy'de bütün dünyaya 'toprak ve vatan uğruna Kıbrıs Türkü ölmeye hazırdır' mesajı verilmiştir." dedi.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli yeri olan Erenköy Direnişi'nin 57. yılı ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Erenköy Şehitliği'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan ve Erenköy şehitlerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve şehitlik özel defterinin imzalanmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz; Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve vatan bildiği topraklardaki insanca yaşaması uğruna büyük fedakarlıkları katlanarak, kan ve canla yarattığınız ulusal mücadele tarihimizde çok önemli bir yeri bulunan Erenköy Direnişi'nin 57. yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.

Sizler, ulusal mücadele tarihimizde 'İkinci Çanakkale Destanı' olarak yer alan Erenköy Direnişi'nde Türk'ün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmediniz. Canlarınız pahasına Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye ile olan yegane irtibat bölgesini düşmana terk etmediniz. Halkımızın kutsal direnişinde çok önemli olan nefes borusunu korudunuz. Bu uğurda toprağa düştünüz.

Kıbrıs Türk halkı, bugün kendi vatanında kendi devletinin çatısı altında özgür ve korkusuz olarak yaşıyorsa, bunu siz aziz şehitlerimize borçluyuz. Erenköy Direnişi'ni yaratarak tarihe büyük bir destan yazdığınız bu topraklarda rahat uyuyunuz. Siz, Aziz şehitlerimizden aldığımız ilham ve güçle mücadeleye devam edecek, emanetlerini ayaklar altında çiğnetmeyecek, sizleri unutmayacak ve unutturmayacağız. Manevi huzurunuzda bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyoruz, ruhlarımız şad olsun. Vatan size minnettardır."

"İmdadımıza yine ana vatan Türkiye yetişmiştir"

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, Erenköy Direnişi'ne destek için 563 öğrencinin Türkiye, İngiltere ve farklı yerlerden buraya gelerek, vatan ve Kıbrıs Türk halkının verdiği haklı mücadele uğruna ölümü göze aldıklarını söyledi.

Erenköy'ün son derece önemli bir bölgede olduğunu vurgulayan Tatar, mücadele yıllarında Erenköy'ün Kıbrıs Türk halkı için bir nefes borusu olduğunu ve Anadolu ile direkt bağlantı kurulduğunu anımsattı.

Tatar, şöyle devam etti:

"(Erenköy Direnişi'nde) Öğrenciler, ölüme gitmek için sandallarla Erenköy'e çıkmışlar ve iki yıl burada büyük bir mücadele vermişler. Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) de hep seyirci kalmıştır. Rumlar, sürekli olarak bu bölgeyi taarruz altında, hedef tahtası yapmıştır. İmdadımıza yine ana vatan Türkiye yetişmiştir."

Türk Hava Kuvvetlerinin Erenköy'e 1964'te müdahale ettiğine, bunun bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tatar, Türkiye'nin bu müdahaleyle, 1960 anlaşmalarında elde ettiği "garantörlük hakkının" devreye girdiğini ve bunun bir anlamda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın hazırlığı olduğunu söyledi.

Tatar, Erenköy müdahalesi sonunda şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hayatını kaybettiğini, Topel'in işkenceyle öldürüldüğünü ve bunun hala Türk milletinin içerisinde bir yara olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü böyle mücadelelerden geçerek bu günlere gelmiştir, Erenköy'de büyük bir destan yazılmıştır. Bir bakıma Türkiye'nin Çanakkale Savaşları gibi direniş gösterilmiştir. Erenköy'de bütün dünyaya 'toprak ve vatan uğruna Kıbrıs Türkü ölmeye hazırdır' mesajı verilmiştir. Kıbrıs Türkü, Erenköy'ün ardından 1974'e kadar direnmiş, 1974'te ana vatan Türkiye müdahalesiyle, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış, özgürlük ve güven içerisinde yaşamasının koşullarını temin etmiştir.

Biz asla, bu kadar fedakarlıklar, şehitler ve bedeller ödedikten sonra kendi bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden ve egemenliğimizden asla vazgeçemeyiz, asla 1974 öncesine dönemeyiz. 50 küsur yıldır görüşülen federal temelde bir anlaşma noktasında gösterdiğimiz iyi niyet ve özveriye rağmen bir netice alınamadı. Bundan sonra artık bağımsız, egemen eşitliğe dayalı ve yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin iş birliğiyle bir anlaşmanın olabileceğini bütün dünyaya 27-29 Nisan'da Cenevre'de haykırdık ve tarihe not düştük."

Türkiye'den gizlice teknelerle silahların getirildiği anlar, temsili olarak canlandırıldı

Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Arıkan ve Erenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak da birer konuşma yaparak, Erenköy Direnişi'nin tarihçesini ve o günlerde yaşananları anlattı.

Konuşmaların ardından tören, şehitler için dua edilmesi ve konuklar ile şehit yakınlarının Erenköy Şehitliği'ni gezip, şehitlerin kabrine çiçek bırakmasıyla son buldu.

Daha sonra Erenköy Direnişi sırasında Türkiye'den gizlice teknelerle silahların getirildiği anlar, temsili olarak canlandırıldı.

Mücahitler içerisinde silah taşıyan kişilere "bereketçiler" ismi verilirken, bu kişilerin Erenköy Direnişi'nde büyük rol üstlendiği belirtiliyor.