Son Dakika Haberleri: Erenköy Mahallesi'ndeki Karacaşak Deresi ıslah edilecek
Son Dakika Güncel Erenköy Mahallesi'ndeki Karacaşak Deresi ıslah edilecek

Erenköy Mahallesi'ndeki Karacaşak Deresi ıslah edilecek

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesinde yer alan Karacaşak Deresi'nin ıslah edilerek çevresi ve doğası ile hem uyumlu hem de güvenli hale getirileceğini söyledi.

Erenköy Mahallesi'ndeki Karacaşak Deresi ıslah edilecek, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesinde yer alan Karacaşak Deresi'nin ıslah edilerek çevresi ve doğası ile hem uyumlu hem de güvenli hale getirileceğini söyledi.


Karacaşak Deresi ile ilgili imar planıile ilgili olarak Belediye Meclisi'nde karar aldıklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, DSİ kanalarını beton kanal yaparak hem çevre temizliği hem de mahalleye yeni mesire alanları ile gezi yolları kazandırdıklarını kaydetti.


İmar durumu incelenerek bir proje çizileceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, "Dere yatıkları son derece önemli yılların birikimi ile taşkın su kanallarının adeta sigortası olan ancak zaman içinde şehir merkezinde yer alan bu dere yataklarının daha çevreci daha temiz ve akışkan olması gerekiyor. Bu açıdan gerekli çalışmayı başlattık. Bu çalışma ile sel baskınları da önlenecek" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Erenköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
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