Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak - Son Dakika

Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak

16.11.2020 12:26
Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak, System.String[]

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek, modern yapılaşmanın önünü açtığı Erenköy Mahallesi'nin, gecekondu yıllarından kalan kilit taşlı yollarını sıcak asfalta dönüştürdü.

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek, modern yapılaşmanın önünü açtığı Erenköy Mahallesi'nin, gecekondu yıllarından kalan kilit taşlı yollarını sıcak asfalta dönüştürdü. Mahallenin doğalgaz talebi de 2021'de karşılanacak.

Kepez Belediyesi, aynı bölgede bulunan Kanal, Çamlıbel, Erenköy ve Esentepe mahallelerinin 2009 yılı öncesinde yapılan kilit taşlı yollarını, sıcak asfalt çalışmasıyla yenilemeye devam ediyor. Kanal, Çamlıbel ile Esentepe Mahallesi'nin bazı sokaklarındaki asfalt çalışmasını geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, Erenköy Mahallesi'nin kilit taşlı sokaklarını da sıcak asfaltla yeniledi. Mahallede, 4875, 4851,4858, 4860, 4864, 4859 ve 4861 sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü, kaldırdığı parke taşlı yollara 3 bin ton sıcak asfalt serdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, mahalleyi ziyaret ederek, asfalt çalışmasını inceledi.

"Bölgeye modern yapılaşmayı getirdik"

Erenköy Mahallesi'nin gelişmesi ve kalkınması için önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tütüncü, bu çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi. Tütüncü, "Göreve geldiğimiz yıllarda bölgedeki gecekonduların tapuları yoktu. 2B problemleri vardı. Mülkiyet ve imara ilişkin sorunların çözümü, kat artışı talepleri vardı. Bütün talepleri karşıladık. Şimdi bölgenin imar ve 2B sorunları çözüldü. İmar revizyonuyla kat artışını gerçekleştirdik. Gecekondular ortadan kalktı ve modern yapılaşma bölgeye geldi" ifadelerini kullandı.

"Modern mahallere gecekondu yıllarının yolları yakışmıyor"

Modern yapılaşmaya, gecekondu yıllarından kalan yolların yakışmadığını belirten Başkan Tütüncü, "Çok eskiden yapılmış kilit taşlı yolların hepsini yenilemeye söz vermiştik. Erenköy'ün kilit taşlı yollarındaki sıcak asfalt çalışmasını 2021'de tamamlamayacağımızı açıklamıştık. Ama mahallemizde asfalt çalışmasına söz verdiğimiz tarihten önce başladık. Bütün mahallelerimiz gibi Erenköy de bizim için çok önemli. Hemşirelerimizi biran önce konforlu bir ortama kavuşturalım istedik. Kilit taşlı yollara sıcak asfalt serilmesini tamamladık. Geldiğimiz noktada Erenköy'ün kilit taşlı hiçbir sokağı kalmadı. Bu önemli bir başarıdır" dedi.

Tütüncü, Erenköy'e doğal gaz müjdesi de vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erenköy ile alakalı hedeflerimiz bitti mi? Bitmedi. Erenköy'ün en önemli ihtiyaçlarından olan doğal gaz problemini de biliyorum ve bunun için gereken çalışmayı yapıyoruz. Bundan mahalle sakinlerimizin endişesi olmasın. Erenköylü hemşehrilerimiz bize güvensinler ve bize olan inançlarını sürdürsünler. Bugüne kadar verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz gibi doğal gazla ilgili süreci de tamamlayacağız. Erenköy'de, doğal gaza da kavuştuktan sonra da artık alt yapı çalışmaları tamamlamış bir şehir görüntüsü alacak. 2021 yılındaki en önemli hedeflerimizden bir tanesi Erenköy, Esentepe mahallemizi doğal gaza kavuşturmak olacak" - ANTALYA

Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak
Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak
Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak
Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak
Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak
Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak

Kepez Belediyesi, Doğalgaz, Erenköy, Kepez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak "Bu cami benim" diyen kadın nedeniyle camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu         
12:16
Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi         
11:53
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu         
11:18
Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek         
11:02
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 13:41:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erenköy'ün doğalgaz talebi 2021'de karşılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei