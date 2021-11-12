Erenköylü kadınlar Odunpazarı'nı gezdi - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, son olarak Erenköy Mahallesi'nde yaşayan kadınlar için Odunpazarı Tarihi Bölgede kültür turu düzenledi.

71 Evler Aydın Arat Halk Merkezi ile başlayan kültür turu, Gündoğdu, Halk Merkezi'nin ardından Erenköy Sezai Aksoy Halk Merkezi öncülüğünde devam etti. Erenköy Mahallesinde yaşayan kadınlar, Tarihi Odunpazarı Bölge'ye giderek, Odunpazarı Belediyesi'ne ait müzeleri, cam atölyelerini ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi. Kadınlar, Odunpazarı'nın tarihi ve müzeler hakkında detaylı bilgi edindi. Hem eğlenceli hem de kültür ve sanat dolu bir gün geçiren kadınlar, kendilerine bu imkânı sunan başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olmak üzere, diğer tüm yetkililere teşekkür ettiler.

Yetkililer, Odunpazarı kültür turlarının diğer halk merkezleri ile devam edeceğini belirtti.