Erenler Belediye Başkan Adayı Kılıç, Gençlerle Buluştu

AK Parti Erenler
Belediye Başkan adayı Fevzi Kılıç
, partisinin Erenler İlçe Gençlik Kolları yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.
Kılıç, Sakarya
Yerel Kültür Derneği'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Erenler'de gönüllere dokunabilmek, ilçeye hizmet etmek istediklerini vurguladı.
El birliğiyle ilçede yapılan çalışmaların üzerine daha güzel şeyler katmak için çalışacaklarını ifade eden Kılıç, "Gelene kapımız, gelmeyene gönlümüz her zaman açık. Bir sorununuz olur, sıkıntınız olur bana iletmezseniz gönül koyarım. Sizler mahallelerimizde gözümüz, kulağımızsınız, nerede bir eksik, nerede bir sorun, yardıma ihtiyacı olan birisi varsa bize iletin, biz de orada olalım." ifadelerini kullandı.
Kılıç, gençlerin ülkenin geleceğinin en önemli teminatı olduğunu vurgulayarak, "Partimize baktığınız zaman her kademesinde kendi yaşıtlarınızı görebilirsiniz. Bizim, 'Gençler sadece bayrak asar, broşür dağıtır.' gibi bir anlayışımız yok. Sizler bizim emin adımlarla yürüdüğümüz güçlü Türkiye
'nin geleceği, teminatısınız. Sakın bulunduğunuz yerleri küçük görmeyin, tüm makamlar gelip geçicidir. Önemli olan gönüllerdeki makamdır." değerlendirmesinde bulundu.