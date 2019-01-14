Son Dakika Haberleri: Erenler Belediye Başkan Adayı Kılıç'tan, Başkan Öztürk'e Ziyaret

Erenler Belediye Başkan Adayı Kılıç'tan, Başkan Öztürk'e Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü ziyaret ederek seçim süreci ile ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Erenler Belediye Başkan Adayı Kılıç'tan, Başkan Öztürk'e Ziyaret, System.String[]
AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü ziyaret ederek seçim süreci ile ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Pazar Günü gerçekleşen AK Parti Sakarya Aday tanıtım toplantısında AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı olan Fevzi Kılıç Erenler Belediyesini ziyaret etti. Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarette Kılıç ve Öztürk seçim süreci ile ilgili istişarede bulundu.

Kılıç ve beraberindekileri makamında ağırlayan Başkan Öztürk, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle AK Parti Erenler Belediye Başkan adayı olan 35 yıldır birlikte aynı yolda yürüdüğümüz değerli kardeşim Fevzi Kılıç Erenlerimize hayırlı olsun. Mevlam çıktığı yolda mahcup etmesin Allah yar ve yardımcısı olsun. Fevzi kardeşimizin ve partimizin yanındayız. Amacımız Erenler'de rekor oy alıp seçimden galip çıkmak. AK Parti olarak Millete hizmet yolunda çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet sunmaya, Sakarya'yı geleceğe taşımaya devam edeceğiz" diyerek Kılıç ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette tevazu, samimiyet ve gayret ile bu yola çıktıklarını belirten Fevzi Kılıç ise, "Öncelikle Erenler Belediye Başkan adaylığını şahsımıza tevdi eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyorum. Çok değerli Belediye Başkanımız Cavit Öztürk AK Parti İl Başkanlığı süresince teşkilatımızın yanında olarak desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Kendilerine tekrardan teşekkür ederim. Birlikte Millete hizmet adına her zaman tevazu, samimiyet, gayret ile çalışmaya devam edeceğiz" diyerek misafirperverliklerinden dolayı Başkan Öztürk'e teşekkür etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

Cavit Öztürk, Fevzi Kılıç, belediye başkan adayı, Güncel
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