Erenler Belediyesi akaryakıt alım ihalesini yaptı

Erenler Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak '2020 yılı Yakıt Alımı' ihalesini gerçekleştirdi.



Erenler Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak üzere 180 bin litre motorin, 5 bin litre kurşunsuz benzin ve 220 bin litre europa dizel (diğer) alımını kapsayan 2020 yılı akaryakıt alım ihalesini gerçekleştirdi. - SAKARYA