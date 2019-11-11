Erenler Belediyesi akaryakıt alım ihalesini yaptı
7 saat önce
Erenler Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak '2020 yılı Yakıt Alımı' ihalesini gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
Erenler Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak '2020 yılı Yakıt Alımı' ihalesini gerçekleştirdi.
Erenler Belediyesi, hizmet araçlarında kullanılmak üzere 180 bin litre motorin, 5 bin litre kurşunsuz benzin ve 220 bin litre europa dizel (diğer) alımını kapsayan 2020 yılı akaryakıt alım ihalesini gerçekleştirdi. - SAKARYA
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