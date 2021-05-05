Erenler Belediyesi, daha kaliteli hizmet için 7 saha aracını bünyesine aldı - Son Dakika

Erenler Belediyesi, daha kaliteli hizmet için 7 saha aracını bünyesine aldı

05.05.2021 13:35
Erenler Belediyesi, daha kaliteli hizmet için 7 saha aracını bünyesine aldı, System.String[]

Erenler Belediyesi daha hızlı ve kaliteli hizmet erebilmek amacıyla saha araçlarını yenilediklerini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, "Erenler'imize kaliteli hizmeti sürdürmek için şantiyemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Erenler Belediyesi daha hızlı ve kaliteli hizmet erebilmek amacıyla saha araçlarını yenilediklerini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, "Erenler'imize kaliteli hizmeti sürdürmek için şantiyemizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Erenler Belediyesi daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla saha araçlarını yenilemeye ve sayılarını arttırmaya devam ediyor. Alınan araçlar ile ilgili bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Fen İşleri Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere üç adet çift kabinli kamyonet, Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ise üç adet tek kabin ile bir adet çift kabin kamyonetin alındığını ifade etti. Başkan Fevzi Kılıç, "Fen İşleri Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere üç adet çift kabinli kamyonet, Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ise üç adet tek kabin ile bir adet çift kabin kamyonet aldık. Daha önce de birer adet Damperli Çöp Kamyonu, Damperli Çöp Taksi, Sepetli Araç, Kazıcı-Yüklenici (Kepçe) ile 10 adet sedan aracı belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere almıştık. Kıymetli vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı sonuç verebilmek ve Erenler'imize kaliteli hizmeti sürdürmek için şantiyemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Alınan araçların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - SAKARYA

Erenler Belediyesi, daha kaliteli hizmet için 7 saha aracını bünyesine aldı
Erenler Belediyesi, daha kaliteli hizmet için 7 saha aracını bünyesine aldı

Fevzi Kılıç, Kamyonet, Erenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erenler Belediyesi, daha kaliteli hizmet için 7 saha aracını bünyesine aldı - Son Dakika


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