Erenler Belediyesi ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam ediyor - Son Dakika

Erenler Belediyesi ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam ediyor
Erenler Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolileri ve günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.
Erenler Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolileri ve günlük sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "4 günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasında ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal İşler Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında her gün Erenler'imizin tüm mahallelerinde 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara erzak yardımları ulaştırılırken bunun yanı sıra sıcak yemek dağıtımı da tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinada olan 5 binamızda yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. İfade ettiğimiz gibi karantinadaki vatandaşlarımız ile süreci birlikte atlatacağız" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 01:50 Kaynak: İHA
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