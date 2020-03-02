Erenler Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erenler Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Erenler Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti

6 saat önce

Erenler Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Erenler Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı gerçekleşti, System.String[]

Erenler Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.


Bir önceki meclis toplantısına ait tutanağın okunması ile başlayan meclis toplantısı devamında gündem dışı konuşmalar ve gündem maddelerinin karara bağlanması ile son buldu. Konuşmasına İdlib'te şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Başkan Kılıç, "Geçtiğimiz hafta İdlib'ten aldığımız haber sonrasında yüreğimiz yandı. Öncelikle şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim silahlı kuvvetlerimize güç, kuvvet versin. Bahar Kalkanı operasyonunda da Allah şanlı ordumuzu muvaffak ve muzaffer eylesin. Şehitlerimizin kanı elbette yerde kalmayacak, Tek amaçları mazluma ve mağdura yardım olan askerlerimize yönelik saldırının bedelini en ağır şekilde ödeyecekler" dedi.


Konuşmaların ardından meclis maddelerine geçilirken oy birliği ile alınan karar sonucunda Bilecik - Dodurga Belediyesi ile kardeş belediye olunurken bir başka maddeyle de Erenler Belediyesi encümenine gayrimenkullerin satış, devir ve kiralama yetkisi verildi. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:29 Kaynak: İHA
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