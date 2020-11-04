Erenler Belediyesi, personelini 'Sıfır Atık' konusunda bilgilendiriyor - Son Dakika

Erenler Belediyesi'nde belediye personeline yönelik 'Sıfır Atık' sunumları ve bilgilendirmeleri devam ediyor.

Erenler Belediyesi'nde belediye personeline yönelik 'Sıfır Atık Yönetmeliği ve Belediye Binamızda Sıfır Atık Hedefi' konulu sunum gerçekleştirildi. Çevre Mühendisi Nalan Kartal'ın gerçekleştirdiği sunumda Belediye olarak 'Sıfır Atık Belgesi' alınabilmesi için belediye personeline bilgi verildi. Konuya önem verdikleri ifade eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Çevre kirliliğinin en aza indirilmesi ve atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması için 'Sıfır Atık' hedefi doğrultusunda belediye personelimizi bilgilendirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde örnek atık yönetimiyle temiz ve sağlıklı bir gelecek inşa etme konusunda üzerimize düşen görevi yapacağız" dedi. - SAKARYA