Erenler Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

Erenler Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında gerçekleşti.

Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında gerçekleşti.

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Erenler Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. 10 maddelik gündemin olduğu meclis toplantısında Başkan Kılıç, ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verirken pandemi nedeniyle ara verilen ve Nisan ayı meclis toplantısında belirlenmesi gereken komisyon üyeleri de bu toplantıda seçildi.


Gündem maddelerinden önce gündem dışı konuşmalar kısmında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubu adına söz alan Meclis Üyesi Mehmet Ocak, "Öncelikle Hendek'te yaşanan patlamada vefat eden vatandaşlarımıza rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Pandemi sürecine baktığımız zaman belediyemizin çalışmalarının başarılı bir şekilde yürüdüğünü gördük. Aynı zamanda Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç'ın tüm mahalle muhtarlarını yerlerinde ziyaret ederek sorunları ve talepleri birinci ağızdan dinlemesi gerçekten çok güzel oldu. Birde vatandaşlarımızdan gelen bir memnuniyet var; ERAKOM. Bu konunu da görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Alınacak kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Toplantıda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, "Zor ve acı bir haftayı geride bıraktık, acımız çok büyük. Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Patlamada vefat eden Erenlerde yaşayan hemşerimiz Halis Yılmaz'ı son yolculuğuna uğurladık. Rabbim yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin inşallah" diye konuştu.


Pandemi sonrası ilk meclisin gerçekleştiğini belirten Başkan Kılıç, "Pandemi sürecinden sonraki ilk meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü birimlerimiz sahada çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürerek bize ulaşan veya başka bir vatandaşımız tarafından ihtiyacı olduğu tarafımıza iletilen her vatandaşımızın o vakitte yanında oldular" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Fevzi Kılıç, Erenler, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erenler Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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