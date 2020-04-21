Erenler Belediyesi yasak sürecinde de sahada olacak - Son Dakika

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Erenler Belediyesi yasak sürecinde de sahada olacak
6 saat önce
Erenler Belediyesi ekipleri 4 gün uygulanacak sokağa çıkma yasağında hizmetleri aksatmayacak.
Erenler Belediyesi ekipleri 4 gün uygulanacak sokağa çıkma yasağında hizmetleri aksatmayacak.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde Sakarya'nın da içerisinde bulunduğu 31 ilde sokağa çıkma sınırlandırması planlandığını ifade etmesi üzerine ilçede 4 günlük süreç boyunca hizmetlerin aksamayacağını ifade etti. Süreç boyunca Belediye olarak tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Başkan Kılıç, "İnanıyoruzki devlet ve millet olarak el ele bu süreci geride bırakacağız. Belediyemiz olarak önlemlerimizi alıyoruz. Sosyal İşler, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz ile 96 saat sürecek olan yasak süresince sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalar kapsamında tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Bir taraftandan ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarına devam ederken bir taraftanda hazırladığımız hijyen paketlerinin dağıtımına ve ilçemizde İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında denetimlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 03:51 Kaynak: İHA
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