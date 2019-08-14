Erenler Belediyesinde bayramlaşma gerçekleşti

Erenler Belediyesi Bayramlaşma programı prokolün ve vatandaşların yoğun katılımı ile belediye hizmet binasında gerçekleşti.

Erenler Belediyesi Bayramlaşma programı prokolün ve vatandaşların yoğun katılımı ile belediye hizmet binasında gerçekleşti.



Erenler Belediyesi Bayramlaşma Programı bayramın ikinci gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İlçe Başkanı Beşir Doğrusever, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Belgin Demirağ, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Ensar Öztürk, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve belediye personellerinin katılımı ile belediye hizmet binasında gerçekleşti. Misafirleri ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, herkesin Mübarek Kurban Bayramını tebrik ederek nice bayramlar diledi.



Protokolün ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programından dolayı tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Fevzi Kılıç, "Bayram sevincini, mutluluğunu hemşehrilerimiz ile birlikte paylaştık, yaşadık. Rabbim hep birlikte nice bayramlara birlikte erişmeyi nasip eylesin" dedi. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsaya düştü! Bazı bilet fiyatları 22 bin TL'yi buldu